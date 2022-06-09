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3 часа назад

Премия «Грэмми» ввела новые номинации

Lenta.ru

Музыкальная премия «Грэмми» ввела пять новых номинаций. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Премия «Грэмми» ввела новые номинации
Фото: lenta.rulenta.ru

Теперь Национальная академия искусства и науки звукозаписи будет выдавать приз за лучший саундтрек к играм. Кроме того, появились категории «Лучший автор песен», «Лучший альбом в жанре spoken word», «Лучшее выступление в жанре альтернатива» и «Лучшее выступление в жанре американа». В 2023 году также будет вручаться специальная награда «Лучшая песня для социальных перемен».

64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоялась в Лас-Вегасе, ее результаты стали известны 4 апреля. В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня Drivers License, которую певица исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией.

Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee. В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции — Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.

ТВ,Стефани Джерманотта,
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