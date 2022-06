Премия «Грэмми» ввела новые номинации

Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee. В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции — Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.