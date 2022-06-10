Ренат Агзамов расхвалил торты 15-летней курянки

7 июня на телеканале «Пятница» показали очередной выпуск кулинарного шоу «Кондитер. Дети». Среди участников в категории «тинейджеры» была и наша землячка Варвара Паршикова из Железногорска. Девочке 15 лет, она окончила 9-й класс.

Фото: Курская правда Курская правда

По собственным рецептам

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По словам Варвары, готовить она начала со второго класса. Девочке всегда нравилась кулинария, но особая любовь у нее проснулась к кондитерскому искусству. Этому ремеслу она обучилась самостоятельно, никогда не проходила курсов и мастер-классов, но уже 1,5 года делает торты на заказ.

– Я вообще обожаю готовку, но кондитерское дело для меня сейчас – это просто рай, – говорит Варвара. – Это позволяет мне отдохнуть от учебы и помогает расслабиться.

Большинство рецептур школьница составляет сама. Часто берет проверенные рецепты и дополняет их или изменяет на свой вкус. Например, на шоу она привезла свой авторский торт, который назвала «Прованс». Это торт с лавандой и черной смородиной.

– В интернете огромное множество вариаций торта с лавандой, но я подумала, что лаванда хорошо гармонирует с черной смородиной. Во многих рецептах используют чернику, я же считаю ее «мертвой ягодой», потому что в качестве начинки для тортов она безвкусная. Еще я подумала, что всем знакомый кремчиз – это банально, и решила сделать крем на белом шоколаде. В результате этот торт стал хитом продаж. Его заказывают чаще всего.

Скидок на возраст не делали

Работу девочки оценили и ведущие шоу Ренат Агзамов и Ольга Вашурина. Профессионалы отметили, что Варя – одна из тех редких участников, которые смогли сделать лавандовый торт без привкуса шампуня, а черная смородина выгодно оттеняет лаванду. Похвалили кондитеры и утонченный дизайн торта.

В финале участникам предстояло повторить торт Рената Агзамова, покрытый желтым шоколадным велюром с декором из гигантских сладких роботов и мелких деталей. Начинку юные кулинары готовили на свой выбор. Варвара сделала шоколадный торт «Шварцвальд», известный в России как «Черный лес». Это фирменный рецепт курянки.

Требования к участникам проекта предъявляются такие же, как и к взрослым профессиональным кондитерам, никаких скидок на юный возраст. Однако съемочная группа говорила, что работы ребят намного лучше, чем во многих взрослых выпусках, признается Варя. Съемки длились 12 часов, и все это время участники замешивали, смешивали, пекли и украшали. Впрочем, для Варвары это стандартное время кулинарной работы – не менее 10-12 часов.

В суперфинал, к сожалению, девочка не вышла, но ее изделие порадовало жюри.

– Я считаю, что достойно справилась. Да, конечно, что-то можно было сделать и получше. Но я не могла подумать, что смогу за такое короткое время сделать торт, да еще и с таким сложным декором. Я никогда не работала с мастикой.

На проекте царила дружеская атмосфера, Варвара говорит, что с радостью поедет на следующий сезон, если представится возможность.

– Времени, к сожалению, было мало, и нам удавалось лишь немного пообщаться с ведущими. Я была невероятно счастлива познакомиться с такими людьми. Ренат и Ольга – это замечательные позитивные люди. Атмосфера была крутая, съемочная команда – просто классные ребята, которые нас поддерживали в такой стрессовой ситуации. Мы очень здорово провели время с ребятами-участниками, много общались, веселились, делились опытом. Обстановка на кухне была невероятно дружеская, мы помогали друг другу. Я и Настя (победительница этого выпуска. – Прим. ред.) работали сообща, помогали друг другу чем могли. Конечно, конкуренция была, но мне было не обидно проиграть Насте. Я считаю ее сильным кондитером (она проходила обучение). Со многими ребятами общаемся и после участия. Наибольший восторг у меня вызвал момент, когда около гримерки Ренат сказал, что я большая молодец и мне нужно развиваться дальше.

Мечтаю о собственной кондитерской

Расти в кондитерском деле Варя, конечно, планирует. Например, полгода назад она начала делать ПП-десерты (правильное питание. – Прим. ред.). Их могут есть и те, кто просто следит за фигурой, и люди, страдающие сахарным диабетом.

– Я хочу, чтобы каждый мог позволить себе маленький праздник в виде торта, – говорит девушка.