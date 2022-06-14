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1 час назад

Лоза раскритиковал популярную интеллектуальную телеигру

Мира Маркина

На своей личной странице «ВКонтакте» российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал вопросы телеигры «Что? Где? Когда?» (Первый канал).

Лоза раскритиковал популярную интеллектуальную телеигру
Фото: vk.com/nomoiplotvk.com/nomoiplot

Певец отметил, что просмотр телепрограммы вызвал у него раздражение.

«"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Эту расхожую фразу я вспомнил вчера вечером, когда переключал каналы телевизора. Я знал, что на Первом идет "Что? Где? Когда?", и туда заходить не надо, чтобы не раздражаться по пустякам, но дважды это сделал. Ну, и конечно же, нарвался на два дебильных вопроса», — написал артист в соцсетях.

Звезду удивил вопрос о предмете, который, по мнению японского поэта, во время дождя превращается в меч. Авторы телеигры имели в виду веер.

«Хотел бы я посмотреть, как этот стихоплет выходит с веером на самурайские потешки!» — подчеркнул Лоза.

Вопрос о национальной свадьбе в Казахстане также удивил артиста.

«Второй вопрос, и он же последний. "На казахской свадьбе есть обычай: жених перед обрядом обгладывает шейную кость барана, а потом что-то с этой костью делает. Какой предмет ему в этом помогает? Что мы поместили за кулисами?" Оказалось, букет цветов, который бросает через плечо невеста на русской свадьбе! Отсюда вопрос теперь уже у меня – на этой передаче остался хоть кто-то с головой, или всех толковых давно поувольняли?» — возмутился автор публикации.

Ранее «Рамблер» писал, какую правду о Леонтьеве предал огласке Юрий Лоза.

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