Лоза раскритиковал популярную интеллектуальную телеигру

На своей личной странице «ВКонтакте» российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал вопросы телеигры «Что? Где? Когда?» (Первый канал).
Певец отметил, что просмотр телепрограммы вызвал у него раздражение.
«"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Эту расхожую фразу я вспомнил вчера вечером, когда переключал каналы телевизора. Я знал, что на Первом идет "Что? Где? Когда?", и туда заходить не надо, чтобы не раздражаться по пустякам, но дважды это сделал. Ну, и конечно же, нарвался на два дебильных вопроса», — написал артист в соцсетях.
Звезду удивил вопрос о предмете, который, по мнению японского поэта, во время дождя превращается в меч. Авторы телеигры имели в виду веер.
«Хотел бы я посмотреть, как этот стихоплет выходит с веером на самурайские потешки!» — подчеркнул Лоза.
Вопрос о национальной свадьбе в Казахстане также удивил артиста.
«Второй вопрос, и он же последний. "На казахской свадьбе есть обычай: жених перед обрядом обгладывает шейную кость барана, а потом что-то с этой костью делает. Какой предмет ему в этом помогает? Что мы поместили за кулисами?" Оказалось, букет цветов, который бросает через плечо невеста на русской свадьбе! Отсюда вопрос теперь уже у меня – на этой передаче остался хоть кто-то с головой, или всех толковых давно поувольняли?» — возмутился автор публикации.
Ранее «Рамблер» писал, какую правду о Леонтьеве предал огласке Юрий Лоза.