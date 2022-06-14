Лоза раскритиковал популярную интеллектуальную телеигру

«Второй вопрос, и он же последний. "На казахской свадьбе есть обычай: жених перед обрядом обгладывает шейную кость барана, а потом что-то с этой костью делает. Какой предмет ему в этом помогает? Что мы поместили за кулисами?" Оказалось, букет цветов, который бросает через плечо невеста на русской свадьбе! Отсюда вопрос теперь уже у меня – на этой передаче остался хоть кто-то с головой, или всех толковых давно поувольняли?» — возмутился автор публикации.