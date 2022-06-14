Руслан Белый оценил зарплаты в Comedy Club

«Когда мы уже с Юлькой (юмористкой Юлией Ахмедовой — прим. ред.) стали делать Stand Up на ТНТ, там уже не было таких контактов, что [тебе говорят]: «Так, на 10 лет и вообще все, вы не имеете никакого права». Просто было рабочее соглашение. Договор какой-то там на оказание услуг и так далее», — резюмировал комик.