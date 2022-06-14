Руслан Белый оценил зарплаты в Comedy Club

Российский комик, а также один из основателей проекта Stand Up на телеканале ТНТ Руслан Белый выступал в воронежском филиале Comedy Club. О своей зарплате в этот период артист рассказал в интервью Катерине Гордеевой. Выпуск доступен на YouTube.
Карьеру комика Руслан Белый начал строить с выступлений в КВН. После артист начал работать ведущим свадеб. Но однажды его пригласили в воронежский филиал Comedy Club.
«Это были хорошие времена, платились отличные деньги, давалась медийность», — объяснил Белый.
Ведущая шоу «Скажи Гордеевой» прокомментировала слова собеседника, что, соглашаясь выступать в проекте, он попал в «продюсерскую мясорубку Comedy Club». Но Руслан не согласился с Катериной. Артист отметил, что на телеканале ТНТ нет «кабальных» контрактов.
«Когда мы уже с Юлькой (юмористкой Юлией Ахмедовой — прим. ред.) стали делать Stand Up на ТНТ, там уже не было таких контактов, что [тебе говорят]: «Так, на 10 лет и вообще все, вы не имеете никакого права». Просто было рабочее соглашение. Договор какой-то там на оказание услуг и так далее», — резюмировал комик.
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