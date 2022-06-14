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3 часа назад

Руслан Белый оценил зарплаты в Comedy Club

Мира Маркина

Российский комик, а также один из основателей проекта Stand Up на телеканале ТНТ Руслан Белый выступал в воронежском филиале Comedy Club. О своей зарплате в этот период артист рассказал в интервью Катерине Гордеевой. Выпуск доступен на YouTube.

Руслан Белый оценил зарплаты в Comedy Club
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Карьеру комика Руслан Белый начал строить с выступлений в КВН. После артист начал работать ведущим свадеб. Но однажды его пригласили в воронежский филиал Comedy Club.

«Это были хорошие времена, платились отличные деньги, давалась медийность», — объяснил Белый.

Ведущая шоу «Скажи Гордеевой» прокомментировала слова собеседника, что, соглашаясь выступать в проекте, он попал в «продюсерскую мясорубку Comedy Club». Но Руслан не согласился с Катериной. Артист отметил, что на телеканале ТНТ нет «кабальных» контрактов.

«Когда мы уже с Юлькой (юмористкой Юлией Ахмедовой — прим. ред.) стали делать Stand Up на ТНТ, там уже не было таких контактов, что [тебе говорят]: «Так, на 10 лет и вообще все, вы не имеете никакого права». Просто было рабочее соглашение. Договор какой-то там на оказание услуг и так далее», — резюмировал комик.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, в какую неловкую ситуацию попала звезда телевизионного шоу Comedy Woman.

ТВ,Юлия Ахмедова,Руслан Белый,Катерина Гордеева,
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