Звезда Comedy Woman вспомнила о неловкой ситуации с Басковым

«Я зачем-то попыталась сделать этот номер на Николая Баскова. Это была глобальная ошибка, потому что он очень любит импровизировать, разговаривать, шутить, и, конечно, он просто выхватил у меня микрофон и начал со мной общаться», — написала юмористка. — И вот я стою в центре в луче света с Басковым, он в мой микрофон что-то шутит, а я даже не могу ему ничего ответить. Очень мне тогда было стыдно, можно сказать, первый мой жесткий позор.»