Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
3 часа назад

Звезда Comedy Woman вспомнила о неловкой ситуации с Басковым

Мира Маркина

Звезда телевизионного шоу Comedy Woman Наталья Медведева в своем блоге на платформе "Дзен" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию с Николаем Басковым.

Звезда Comedy Woman вспомнила о неловкой ситуации с Басковым
Фото: риа новостириа новости

Девушка вспомнила, что на одном из мероприятий, где она выступала с коллегами из шоу Comedy Woman, она решила пообщаться с гостями, дабы развеселить публику, среди которой было много звездных персон. Наталья решила подойти к Николаю Баскову и сделала это зря, как признается сама артистка.

«Я зачем-то попыталась сделать этот номер на Николая Баскова. Это была глобальная ошибка, потому что он очень любит импровизировать, разговаривать, шутить, и, конечно, он просто выхватил у меня микрофон и начал со мной общаться», — написала юмористка. — И вот я стою в центре в луче света с Басковым, он в мой микрофон что-то шутит, а я даже не могу ему ничего ответить. Очень мне тогда было стыдно, можно сказать, первый мой жесткий позор.»

Наталья призналась, что с тех пор тщательнее готовится и для разговора из зала выбирает правильных людей и не отдает в руки свой микрофон. А если девушка понимает, что человек слишком активный, то меняет его.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков назвал повод для завершения карьеры.

ТВ,Николай Басков,Наталья Медведева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители