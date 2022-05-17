Звезда Comedy Woman вспомнила о неловкой ситуации с Басковым

Звезда телевизионного шоу Comedy Woman Наталья Медведева в своем блоге на платформе "Дзен" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию с Николаем Басковым.
Девушка вспомнила, что на одном из мероприятий, где она выступала с коллегами из шоу Comedy Woman, она решила пообщаться с гостями, дабы развеселить публику, среди которой было много звездных персон. Наталья решила подойти к Николаю Баскову и сделала это зря, как признается сама артистка.
«Я зачем-то попыталась сделать этот номер на Николая Баскова. Это была глобальная ошибка, потому что он очень любит импровизировать, разговаривать, шутить, и, конечно, он просто выхватил у меня микрофон и начал со мной общаться», — написала юмористка. — И вот я стою в центре в луче света с Басковым, он в мой микрофон что-то шутит, а я даже не могу ему ничего ответить. Очень мне тогда было стыдно, можно сказать, первый мой жесткий позор.»
Наталья призналась, что с тех пор тщательнее готовится и для разговора из зала выбирает правильных людей и не отдает в руки свой микрофон. А если девушка понимает, что человек слишком активный, то меняет его.
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