Малиновская рассказала об увольнении с «МузТв»

«Я закончила работу на «МузТВ» летом, тогда на канал пришло новое руководство. Я думаю, что это решение нового продюсера. Я с ним согласна. Программу должна вести молодая и красивая девочка. Знаешь, эта была история про маму Стифлера… Кто лучше может рассказать что-то о сексе: маленькая девочка и я. Новое руководство пересмотрели всю сетку и многих людей уволили»,