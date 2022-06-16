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7 часов назад

Малиновская – об увольнении с «МузТв»: «Программу должна вести молодая и красивая девочка»

Popcake.tvиещё 1

Многие узнали о Маше Малиновской после ее жарких программ на «МузТв». Девушка вела шоу «10 sexy», «Лучшая двадцатка», «Фабрика звезд» и «Империя». Правда, работа на телеканале продлилась недолго. Девушку уволили с «Муз-Тв». В шоу «Главный вопрос» на нашем YouTube-канале Малиновская раскрыла всю правду об увольнении. Однако девушка точно знает, что она не ведет шоу «10 sexy» из-за своего возраста.

Малиновская рассказала об увольнении с «МузТв»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Я закончила работу на «МузТВ» летом, тогда на канал пришло новое руководство. Я думаю, что это решение нового продюсера. Я с ним согласна. Программу должна вести молодая и красивая девочка. Знаешь, эта была история про маму Стифлера… Кто лучше может рассказать что-то о сексе: маленькая девочка и я. Новое руководство пересмотрели всю сетку и многих людей уволили»,

– заявила Малиновская.

К слову, сейчас программу ведет Яна Кошкина. Малиновская уверена, что девушка отлично вписывается в формат. Правда, телеведущей искренне жаль, что на телеканале платят маленькую зарплату. В свое время Малиновская получала всего 25 тысяч в месяц.

«Мне наоборот очень жаль… не программу, не то что меня там нет, а время Кошкиной»,

– заключила она.

ТВ,Маша Малиновская,Яна Кошкина,
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