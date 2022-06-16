Стартовали съемки второго сезона шоу «Новые танцы»

«Второй сезон обещает быть еще драматичнее, чем первый! Дистанция турнира короче, но он станет еще более непредсказуемым. Сейчас все экспериментируют с форматами турниров – и спорт, и киберспорт, и реалити-шоу, и мы в нашем проекте "Новые танцы". Ждите неожиданных сюжетных поворотов и драм, достойных большого кинематографа. Вдобавок, скажу, что на съемках я уже встретила героев прошлого сезона и последнего сезона проекта "ТАНЦЫ". Пока не раскрою, кого именно, но следите за новостями. Будет интересно, будет шоу!»,