Стартовали съемки второго сезона шоу «Новые танцы»

Лица проекта – Мигель, Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева – вернулись на съемочную площадку главного танцевального шоу страны.
Лучшие танцовщики страны начали баттлы второго сезона шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» – они определят сильнейших в четырех категориях: дети, соло, дуэты и команды. Участники поборются за призовой фонд в 7 миллионов рублей, которые разделят между собой победитель и три финалиста. Ведущей шоу вновь стала Ляйсан Утяшева, бэкстейдж-интервью с участниками проводит Ульяна Пылаева, а бессменным членом жюри снова будет Мигель.
Сцену, спроектированную французским дизайнерским бюро TELEDEKO, вновь собрали в съемочном павильоне «Главкино». По итогам кастингов в четырёх городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге – для каждой категории продюсеры отобрали по 30 участников. Им предстоит пройти по дистанции турнира на выбывание, финал которого состоится в 18-й серии сезона.
На первом этапе танцовщиков ждут баттлы в формате «1 на 1», которые рассудит жюри из трех человек. У каждого рефери есть право голоса, и тот участник, что получит большинство голосов проходит дальше, а проигравший покидает проект. В новом сезоне судить баттлы вместе с Мигелем будут хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашённые звёзды Ида Галич, Евгения Медведева и многие другие.
Производством проекта занимается компания Comedy Club Production, креативные продюсеры шоу – Константин Обухов и Александр Романов. «НОВЫЕ ТАНЦЫ» вернутся в эфир до конца 2022 года.
Ляйсан Утяшева, ведущая шоу «Новые танцы»:
«Второй сезон обещает быть еще драматичнее, чем первый! Дистанция турнира короче, но он станет еще более непредсказуемым. Сейчас все экспериментируют с форматами турниров – и спорт, и киберспорт, и реалити-шоу, и мы в нашем проекте "Новые танцы". Ждите неожиданных сюжетных поворотов и драм, достойных большого кинематографа. Вдобавок, скажу, что на съемках я уже встретила героев прошлого сезона и последнего сезона проекта "ТАНЦЫ". Пока не раскрою, кого именно, но следите за новостями. Будет интересно, будет шоу!»,
– отмечает супруга Павла Воли.