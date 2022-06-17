«Евровидение-2023» пройдет не в Украине

«После победы на конкурсе песни Евровидение в мае EBU изучало варианты проведения конкурса в следующем году с украинской общественной телекомпанией (...) После объективного анализа референтная группа с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения, организации конкурса песни в соответствии с правилами, не могут быть выполнены», – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте конкурса.