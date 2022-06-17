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31 минуту назад

«Евровидение-2023» пройдет не в Украине

Мира Маркина

Согласно решению, принятому организаторами международного песенного конкурса «Евровидение», Украина может передать право проведения мероприятия другой стране, сообщает «Интерфакс».

«Евровидение-2023» пройдет не в Украине
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«После победы на конкурсе песни Евровидение в мае EBU изучало варианты проведения конкурса в следующем году с украинской общественной телекомпанией (...) После объективного анализа референтная группа с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения, организации конкурса песни в соответствии с правилами, не могут быть выполнены», – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Напомним, победителем «Евровидения» в 2022 году стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Исполнитель из Великобритании – Сэм Райдер с песней Space man занял второе место.

Ранее «Рамблер» писал, какой аналог конкурса «Евровидение» может появиться в России.

ТВ,Сэм Райдер,
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