Рудковская рассказала об отказе от участия в «Маске»

«Меня уже 3 сезона зовут на шоу “Маска” и уговаривают всякими правдами и неправдами. И постоянно меня члены жюри видят в образах каких-либо. Но я смею заверить, что не имею колоссального количества времени, даже минимального, я не могу сейчас. Мне так не хочется уходить из основных своих проектов»,