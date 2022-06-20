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1 час назад

Продюсер Яна Рудковская призналась, что трижды отказывалась участвовать в шоу «Маска»

FBM.ru

Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что ее три раза приглашали принять участие в популярном на телешоу «Маска» на канале НТВ.

Рудковская рассказала об отказе от участия в «Маске»
Фото: FBM.ruFBM.ru

В передаче «Север-шоу» на телеканале RU.TV она призналась в том, что исполняла песни перед аудиторией только один раз, в 2008 году. Невзирая на это, продюсеры телепрограммы очень ждут ее в качестве участницы самого охраняемого проекта на НТВ.

«Меня уже 3 сезона зовут на шоу “Маска” и уговаривают всякими правдами и неправдами. И постоянно меня члены жюри видят в образах каких-либо. Но я смею заверить, что не имею колоссального количества времени, даже минимального, я не могу сейчас. Мне так не хочется уходить из основных своих проектов»,

— прокомментировала музыкальный деятель.

Недавно Рудковская выставила на продажу ношенные вещи своего мужа фигуриста Евгения Плющенко. Например, за кожаную куртку супруга от Louis Vuitton продюсер планировала выручить 3 млн рублей.

ТВ,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Louis Vuitton,
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