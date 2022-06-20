Рудковская рассказала об отказе от участия в «Маске»

Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что ее три раза приглашали принять участие в популярном на телешоу «Маска» на канале НТВ.
В передаче «Север-шоу» на телеканале RU.TV она призналась в том, что исполняла песни перед аудиторией только один раз, в 2008 году. Невзирая на это, продюсеры телепрограммы очень ждут ее в качестве участницы самого охраняемого проекта на НТВ.
«Меня уже 3 сезона зовут на шоу “Маска” и уговаривают всякими правдами и неправдами. И постоянно меня члены жюри видят в образах каких-либо. Но я смею заверить, что не имею колоссального количества времени, даже минимального, я не могу сейчас. Мне так не хочется уходить из основных своих проектов»,
— прокомментировала музыкальный деятель.
Недавно Рудковская выставила на продажу ношенные вещи своего мужа фигуриста Евгения Плющенко. Например, за кожаную куртку супруга от Louis Vuitton продюсер планировала выручить 3 млн рублей.