Вышло документальное шоу «Индекс счастья» с Идой Галич

«Быть счастливым, без преувеличения, мечта каждого из нас, хотя представления о счастье у всех очень разные. Счастье стало своеобразным трендом, но что это на самом деле? Надеюсь, у меня и команды проекта получилось дать всесторонний и развернутый ответ на вопрос, как стать более счастливым человеком. Хорошее настроение от просмотра я точно гарантирую!»,