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2 часа назад

Популярная певица обвинила работников ТВ в непрофессионализме

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Лидер этно-группы OYME, популярная певица Ежевика Спиркина в интервью «Мосленте» рассказала об участии в ТВ-шоу «Страна талантов» на канале НТВ. По ее словам, в этом опыте было как хорошее, так и плохое.

Популярная певица обвинила работников ТВ в непрофессионализме
Фото: МослентаМослента

«Там отличный отбор, яркие участники, внимательные художники-декораторы», — перечислила плюсы певица. Она вспомнила, что при подготовке выступления OYME специалисты добавили на сцену обережный круг. «Очень точно прочувствовали, что это именно то, что нужно», — отметила Спиркина.

Несмотря на это, исполнительница обвинила работников ТВ в непрофессионализме. По ее словам, «Стране талантов» необходимы консультанты по этнической культуре.

«Например, я во время съемок рассказывала про духовой эрзянский инструмент тораму, на котором традиционно играли только мужчины. При этом я сравнила его с марийской девичьей трубой, говоря о том, что подобные сигнальные инструменты-аэрофоны были у разных народов. Во время монтажа мои слова сократили, но сделали это невнимательно. И в эфир вышло, что торама — это и есть девичья труба»,

— рассказала певица.

Спиркина отметила, что недоразумения можно было бы избежать, если бы во время монтажа рядом бы находился эксперт.

Ранее в СМИ раскрыли суммы гонораров зрителей в студиях популярных телешоу.

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