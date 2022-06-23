Популярная певица обвинила работников ТВ в непрофессионализме

«Например, я во время съемок рассказывала про духовой эрзянский инструмент тораму, на котором традиционно играли только мужчины. При этом я сравнила его с марийской девичьей трубой, говоря о том, что подобные сигнальные инструменты-аэрофоны были у разных народов. Во время монтажа мои слова сократили, но сделали это невнимательно. И в эфир вышло, что торама — это и есть девичья труба»,