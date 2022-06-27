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43 минуты назад

Жанна Эппле рассказала, как стала жертвой аферистки

Газета.Ru

Телеведушая Жанна Эппле рассказала о том, как стала жертвой мошенницы. Ее слова цитирует «7Дней».

Эппле рассказала, как стала жертвой аферистки
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

По словам Эппле, женщина притворилась дочерью ее троюродного брата. Она довольно быстро вошла в доверие актрисы. Звезда утверждает, что у нее быстро возникла эмоциональная связь с «родственницей».

«Я начала дарить ей одежду. Но потом была просьба о большой сумме для открытия бизнеса. А через какое-то время она пригласила меня к себе в квартиру. Я увидела паспорт. Для меня это было большое искушение, я в него заглянула... По паспорту она была Владимировна, хотя моего брата зовут Андрей. Она начала выкручиваться, плакать», — рассказала Эппле.

Телеведущая объяснила, что аферистка решила пойти на такой шаг из-за финансового положения. Как выяснилось, женщина действительно знала брата Эппле, поскольку работала уборщицей в его кафе.

ТВ,Жанна Эппле,Apple,
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