Эппле рассказала, как стала жертвой аферистки

Телеведушая Жанна Эппле рассказала о том, как стала жертвой мошенницы. Ее слова цитирует «7Дней».
По словам Эппле, женщина притворилась дочерью ее троюродного брата. Она довольно быстро вошла в доверие актрисы. Звезда утверждает, что у нее быстро возникла эмоциональная связь с «родственницей».
«Я начала дарить ей одежду. Но потом была просьба о большой сумме для открытия бизнеса. А через какое-то время она пригласила меня к себе в квартиру. Я увидела паспорт. Для меня это было большое искушение, я в него заглянула... По паспорту она была Владимировна, хотя моего брата зовут Андрей. Она начала выкручиваться, плакать», — рассказала Эппле.
Телеведущая объяснила, что аферистка решила пойти на такой шаг из-за финансового положения. Как выяснилось, женщина действительно знала брата Эппле, поскольку работала уборщицей в его кафе.