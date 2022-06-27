В шоу «Форт Боярд» тигров заменят на виртуальные 3D-модели

По информации телеканала BFM, организаторы решили отказаться от использования животных под давлением зоозащитников, причём изначально авторы программы собирались использовать на монтаже архивные кадры с тиграми.

Фото: Кадр из телешоу Кадр из телешоу

Кроме этого, решено сохранить один из элементов игры, когда укротительница Фелиндра поворачивает голову статуи тигра, чтобы узнать, получат ли игроки монеты.