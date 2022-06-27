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3 часа назад

В шоу «Форт Боярд» тигров заменят на виртуальные 3D-модели

Говорит Москва

По информации телеканала BFM, организаторы решили отказаться от использования животных под давлением зоозащитников, причём изначально авторы программы собирались использовать на монтаже архивные кадры с тиграми.

В шоу «Форт Боярд» тигров заменят на виртуальные 3D-модели
Фото: Кадр из телешоуКадр из телешоу

Кроме этого, решено сохранить один из элементов игры, когда укротительница Фелиндра поворачивает голову статуи тигра, чтобы узнать, получат ли игроки монеты.

Впервые шоу «Форт Боярд» вышло в эфир французского телевидения летом 1990 года. Его снимают в одноимённом форте, недалеко от города Ла-Рошель.

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