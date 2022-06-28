В шоу «Форт Боярд» живых тигров заменят на виртуальных

СМИ сообщили, что в следующем сезоне французской версии телешоу «Форт Боярд» не будет живых тигров. Их заменят 3D-модели.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Тигры в шоу охраняли сокровищницу с золотыми монетами. Недавно студия Adventure Line Productions, которая снимает «Форт Боярд», решила отправить животных «на пенсию». Однако заменять их новыми тиграми не будут в связи с «эволюцией мышления» общества. Компания намерена использовать виртуальные модели животных. Это решение должно понравиться зоозащитникам и всем неравнодушным.