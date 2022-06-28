Звезда "Уральских пельменей" раскрыл необычный способ позвать замуж

Звезда комедийного шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников раскрыл необычный способ, с помощью которого он сделал предложение своей супруге.

Фото: Кадр из шоу "Уральские пельмени" Кадр из шоу "Уральские пельмени"

В беседе с KP.ru артист признался, что в 2001 году, когда он решился позвать Надежду замуж у него были финансовые проблемы, поэтому кольцо он купить не смог. Но шоумена спасла изобретательность:

"Мы смотрели вечером фильм, и я подошел к Наде с йогуртом, в котором лежала записка с надписью: "Надя, выходи за меня"".

Сначала девушка не осознала, что происходит, и даже немного возмутилась. Но когда прочитала записку возлюбленного, тут же ответила согласием.