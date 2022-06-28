Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Звезда "Уральских пельменей" раскрыл необычный способ позвать замуж

Мира Маркина

Звезда комедийного шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников раскрыл необычный способ, с помощью которого он сделал предложение своей супруге.

Звезда "Уральских пельменей" раскрыл необычный способ позвать замуж
Фото: Кадр из шоу "Уральские пельмени"Кадр из шоу "Уральские пельмени"

В беседе с KP.ru артист признался, что в 2001 году, когда он решился позвать Надежду замуж у него были финансовые проблемы, поэтому кольцо он купить не смог. Но шоумена спасла изобретательность:

"Мы смотрели вечером фильм, и я подошел к Наде с йогуртом, в котором лежала записка с надписью: "Надя, выходи за меня"".

Сначала девушка не осознала, что происходит, и даже немного возмутилась. Но когда прочитала записку возлюбленного, тут же ответила согласием.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бузовой сделали предложение руки и сердца в Сочи.

ТВ,Вячеслав Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители