Вадима Галыгина взяли на Первый канал вместо Урганта

Будущее Ивана Урганта на российской телевидении весьма туманно! После необдуманных и эмоциональных заявлений телеведущего о спецоперации его временно отстранили от эфира федерального канала.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Шоу «Вечерний Ургант» уже несколько месяцев не выходит. Недавно просочилась информация, что Иван Андреевич вскоре вернется к работе в России — выступит на благотворительном фонде. Правда, непонятно: в роли ведущего или в качестве музыканта. А тем временем телеграм-канал «Светские хроники» публикует новость о том, что Вадима Галыгина взяли работать на Первый канал. Оказывается, у юмориста будет собственное шоу.

«Дело в том, что Константин Львович обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание»,

— признался Галыгин в беседе с порталом Газета. ru.