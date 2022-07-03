Вадима Галыгина взяли на Первый канал вместо Урганта

Будущее Ивана Урганта на российской телевидении весьма туманно! После необдуманных и эмоциональных заявлений телеведущего о спецоперации его временно отстранили от эфира федерального канала.
Шоу «Вечерний Ургант» уже несколько месяцев не выходит. Недавно просочилась информация, что Иван Андреевич вскоре вернется к работе в России — выступит на благотворительном фонде. Правда, непонятно: в роли ведущего или в качестве музыканта. А тем временем телеграм-канал «Светские хроники» публикует новость о том, что Вадима Галыгина взяли работать на Первый канал. Оказывается, у юмориста будет собственное шоу.
«Дело в том, что Константин Львович обещал мне шоу на Первом канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал свое обещание»,
— признался Галыгин в беседе с порталом Газета. ru.
Россияне сразу решили, что Галыгин будет вести аналог ток-шоу «Вечерний Ургант». Тем не менее, чуть позже ситуация прояснилась. Вадим Павлович станет ведущим музыкального проекта, который будет чем-то напоминать «Голос». Что касается Урганта, то в узких кругах поговаривают, что его проект возобновит вещание осенью, но никаких официальных заявлений нет. Месяц назад Алла Михеева публиковала видеоролик из телецентра «Останкино», где встретилась с Александром Гудковым.