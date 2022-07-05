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4 часа назад

Ведущий Андрей Малахов рассказал о «похищениях» героев шоу у конкурентов

runews24.ru

Андрей Малахов, ведущий авторского ТВ-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «России-1» рассказал об интригах и хитростях в работе. По его словам, приходилось даже «похищать» людей.

Малахов рассказал о «похищениях» героев шоу у конкурентов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ведущий рассказал, что в этом бизнесе процветает промышленный шпионаж. И порой доходит до того, что приходится обманывать героев передачи. Человек едет на съемки уверенный, что будет сниматься на Первом канале, а его привозят в студию телеканала «Россия-1».

Также Малахов рассказал, что ради рейтингов приходится готовить участников шоу, как для боя на ринге. Для этого их сажают в разных комнатах, и каждого из них редактор начинает накручивать, доводя до нужного накала эмоций.

ТВ,Андрей Малахов,Первый канал,
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