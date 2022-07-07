Российский телеведущий объяснил феномен популярности шоу «Необъяснимо, но факт»

«Все, что человеческий разум не может объяснить, он наделяет сверхъестественными свойствами. Мы любим то, чего не понимаем. Что принимать, а что — нет, каждый выбирает для себя сам. Вы можете верить в НЛО или не верить. А можете просто знать о том, что пришельцы существуют, и как-то жить с этим дальше», — высказался он.