"Люди заплатили деньги, они должны проржаться"

Можно ли научиться шутить, почему не стоит отвечать на сообщения хейтеров и почему социальные сети - это пустая трата времени. Об этом в интервью "Омск Здесь" рассказал российский стендапер Стас Старовойтов.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Омск посетил российский стендап-комик, актёр Стас Старовойтов. Его сольный концерт прошёл в одном из пабов города, собрав полный зал ценителей юмора. Он шутил на наболевшие темы - про путешествия и взаимоотношения между партнёрами. "Омск Здесь" пообщался со знаменитым комиком и узнал, как он оценивает развитие культуры стендапа в нашей стране, о его роли в фильме "Батя", а также о том, почему он перестал исполнять песни Егора Летова.

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- Стас, расскажите, как рождается шутка и сколько человек может быть вовлечено в этот творческий процесс?

- Наверное, это будет звучать очень нудно. Сначала возникает идея написать о чём-то конкретном, что лично мне кажется забавным. Потом я могу со своим другом-комиком или авторской группой попробовать это разогнать во что-то ещё. Но в любом случае нужно какое-то мнение со стороны послушать. Потом всё это собираю, выступаю и понимаю, над чем аудитория смеётся, а над чем нет. Там, где не смеются, убираю, вставляю то, над чем смеются, рассказываю ещё раз. Когда понимаю, что зрители везде смеются, то всё - материал готов. Потом выступаю, и в процессе прогона можно добавить ещё что-то. После этого тема вообще по-другому может зазвучать. Другими словами, это такой интуитивный конструктор, в котором нет никаких секретов и отточенных технологий.

- Стендап в России развивается очень давно, и с каждым днём мы узнаем новых комиков. Можно ли утверждать, что сегодня индустрия юмора поставлена на поток?

- Индустрия юмора, безусловно, существует в нашей стране, и за десять лет развития она стала уже полноценной. Появился социальный лифт в этой сфере, комиков в нашей стране стало намного больше. Даже сегодня я был приятно удивлён, что в Омске проходят какие-то мероприятия по типу открытого микрофона. Например, в 2009 году, когда я ещё жил в Томске, представить, что в регионе есть 3-4 шоу в неделю, куда ходят люди за деньги, было немыслимым. Мне кажется, что стендап именно в России сейчас пока находится в состоянии зародыша.

Хотя на Западе школы стендапа достаточно развиты, туда приходит человек, и ему рассказывают, как нужно шутить. Но, на мой взгляд, это всё происходит, как в сцене из фильма "Борат", где ему объясняли про "шутки не очень".

- Позволяете ли вы себе включать в концерт старые шутки?

- Да, конечно, я себе это позволяю. Я беру какие-то старые шутки, которые имели большой отклик, но перерабатываю. К примеру, эталонная шутка может быть зафиксирована в телевизионном материале, но проходит какое-то время, и ты понимаешь, что в неё ещё можно что-то интересное добавить. После этого просто выбираешь нужный кусок и заново начинаешь его "катать". А так как он новый, то из него по вышеупомянутой схеме что-то ненужное вылетает, на то место встаёт что-то нужное. Объективно получается новый материал на ту же самую тему.

- А на концерте в Омске были такие шутки?

- Да, конечно. Про детей, про моё присутствие на родах. Это старый монолог, снятый давным-давно, но сегодня я его представил зрителям в совершенно другом формате.

- Если бы к вам пришёл начинающий стендапер и попросил наставничества или дать пару дельных советов, вы бы ему помогли?

- Я слабо себе представляю, как это делается. Несколько лет назад я, может быть, и согласился бы, но не знаю, чем могу помочь. Когда был ковид, нужно было чем-то заниматься, и я вёл курс стендапа, но это всё ерунда. Нельзя научить человека чему-то, если ему это от природы не дано. Если у человека нет какой-то искры, но при этом он очень исполнительный, у него всё равно ничего не получится. В таком случае лучше сказать человеку правду, что это не его. Поэтому не считаю, что могу научить кого-то и объяснить что-то. Самому бы до конца разобраться, как всё это происходит.

- Отсутствие чувства юмора равно отсутствию таланта?

- Чувство юмора - это такая вещь, которая состоит из интеллекта, критического мышления и восприятия происходящего. Если какого-то из этих компонентов нет, то у человека могут быть проблемы с чувством юмора. Опять же, повторюсь, научить человека юморить невозможно. Это такое дело, которым ты будешь заниматься до конца жизни, и всё равно не будешь знать чётко, как и что делать. Здесь всё очень интуитивно.

- Насколько герои ваших монологов отличаются от реальных людей?

- Намного. Я беру какую-то ситуацию, которая мне показалась забавной, а дальше включается фантазия. По большому счёту, ничего реального, схожего на сто процентов нет, всё надумано и передумано, многие вещи вообще переплетаются. Ещё приходится стараться так, чтобы никого не обидеть и не оскорбить. Нет такой жизни на свете, чтобы все события, отражённые в монологе, совпали. Таких историй может быть только две-три за всю карьеру, и то, если она будет вся смешная, её всё равно нужно будет дописать, придумать то, чего не существовало, и сделать отличной от всего другого.

- Отличается ли московская публика от ваших зрителей в регионах?

- Отличается в том плане, что люди в Москве и Петербурге посещают больше различных культурных мероприятий, а всё-таки до Сибири доехать ещё нужно, чтобы здесь выступить. Это очень сложно и достаточно затратно. Люди в Москве меньше рефлексируют на какие-то происходящие вокруг ситуации, они не привязаны к новостной повестке и сами по себе спокойней что ли. Иной раз думаешь, над чем же пошутить, чтобы они улыбнулись. Им не важны новости про пандемию и санкции, им это неинтересно. А вот что жена сказала - это интересно, над этим смеются.

- Кроме стендапа вы ещё занимаетесь музыкальным творчеством. У вас своя группа "Аричикаари", которая исполняет каверы на песни группы "Гражданская оборона". Расскажите, какая у вас самая любимая песня Егора Летова?

- Если честно, сейчас группой особо не занимаюсь, а у Летова очень тяжёлый материал для исполнения. Всё же у меня есть любимая песня - это "Долгая счастливая жизнь". Если вникнуть в текст песни, то можно понять, что это сплошной стёб на тему того, что нас всех ожидает "долгая" и "счастливая" жизнь.

- А ещё у вас в социальных сетях есть фотография в кепке с символикой "Авангарда". Болеете за омскую команду?

- Я ходил на игры "Авангарда", когда они были в Балашихе. Я сам из Томска, а сибирские города считаю единым целым, что Омск, что Томск, что Новосибирск. Так как в Томске нет хоккейного клуба, то я предпочёл болеть за "Авангард". Неплохие ребята, но лично ни с кем не знаком.

- Где юмор более искромётный - в КВН или в стендапе?

- Если честно, это две несравнимые вещи. Это два разных жанра, две абсолютно разные телепередачи, два разных абсолютно смысла действия на сцене - как театр и кино. Но признаюсь честно, КВН не смотрю уже лет десять. Я для себя ничего интересного там уже не вижу и связываю это с взрослением. КВН сегодня - это очень сильно молодёжная программа. Поорать, поскандировать мне уже не хочется, таких эмоций, как раньше, я уже не испытываю. Поэтому мне это не близко.

- А где больше перспектив?

- Конечно, в стендапе.

- Многим вы запомнились ролью в фильме "Батя". Это добрый фильм о воспоминаниях из детства. Были ли в сюжете фильма события или предметы, которые имели место в вашей биографии?

- Безусловно, и здесь есть логическое объяснение. Всё-таки это начало девяностых, в то время было очень мало разнообразия во всём. Начиная от архитектуры, заканчивая внутренним убранством. Когда ты смотришь на постсоветские вещи, ты, конечно, думаешь, что у тебя то же самое было. Конечно, ведь больше ничего и не было. У тебя был этот ковер, потому что был только этот ковер, и он висел на стене. У твоего бати был такой же мохеровый шарф, потому что были только такие шарфы, и наши отцы и деды носили их. Поэтому вау-эффект вполне объясним. Многие вещи совпадали, в том числе воспоминания о поездке на картошку, после которой тебя тошнило. Единственное, по кладбищу меня никто не тягал и бабушку в гробу целовать не приходилось.

- Были ли шутки, связанные со съёмочной площадкой?

- Нет, такого контента не было, ничего смешного там я не увидел. Ну да, я снимался с дочерью Михалкова, но здесь не над чем шутить. Насильно придумывать что-то не хочется. Я очень классно провёл эти 15 съёмочных дней, но писать не о чем.

- Если предложат сделать выбор - сниматься в кино или остаться в стендапе?

- Я бы предпочёл выбрать кино. Во-первых, есть такая сложность, связанная со стендапом, - тебе необходимо создавать и презентовать материал, который не всегда доходит до адресата нужным способом. В кино ты всё-таки занимаешься только своим материалом. Это делает твою жизнь и работу менее нервной. Ты не должен думать о том, в каком фильме ты будешь играть, тебе самостоятельно не нужно писать диалоги, придумывать героя и так далее. Здесь ты можешь построить собственный мир и всё, что есть у тебя в голове, реализовать, а люди всё это увидят без погрешностей. Ну и вообще, мне понравилось на съёмочной площадке, там атмосфера интересней и доброжелательней, чем бывает иной раз на сцене. Но, к счастью, пока такого выбора нет, поэтому всё это чисто гипотетически.

- Общаетесь ли со своими фанатами? Можно ли вам написать в социальных сетях сообщение?

-Зависит от того, что будет написано, и в каком я буду настроении. Но если честно, то у меня нет в графике пункта "пообщаться с фанатами". Во-первых, у меня нет с фанатами никакой договорённости, никакие документы я не подписывал. Как бы это ни прозвучало, но я им ничего не должен, кроме выступления. Если люди заплатили деньги, пришли на шоу, то они должны проржаться. Это вся взаимосвязь, всё остальное придумано, я не знаю, кем. Я стендап-комик, и моя задача - провести выступление или поучаствовать в съёмках.

- А что делаете с теми сообщениями, которые копятся в "непрочитанном"?

- Если мне скучно, например, в поездке, может быть, спустя полгода зайду и увижу, что там что-то написано. В основном там будут какие-нибудь "советы" от тех, кто лучше знает, как я должен работать. А так я вообще не понимаю этих взаимоотношений с человеком, которого ты не знаешь вообще. Это не твой друг, не сват, не брат, а чужой человек.

- А хейтеров замечаете?

- Раньше сильно замечал, а сейчас просто на их агрессию начинаю очень сильно хамить в ответ или перестаю писать совсем. Всем давно известно, что это очень трусливые и забитые люди. Поэтому, когда ты им что-то пишешь под воздействием своей внутренней агрессии, они очень быстро исчезают. Либо находят в себе смелость извиниться. На удивление этим чаще всего занимаются женщины.

- А как относитесь к социальным сетям?

- Может быть, я когда-нибудь приду к такой ситуации, когда за меня мои социальные сети будут вести наёмные сотрудники. Они станут выкладывать всякую ерунду, типа: "Эй, привет, я разыгрываю два билета". Пока такого желания у меня нет, социальными сетями занимаюсь я сам. Ну как занимаюсь? Что-то выложу, что-то подпишу, вот и всё. Вообще тот факт, что мы существуем внутри своего телефона, ломает мне сознание. Мне не нравится идея того, что я должен куда-то заходить, что-то писать и ждать на это реакцию. На мой взгляд, социальные сети - это просто забиратель времени.

- Посоветуйте классную комедию для наших читателей?