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1 час назад

Телеведущую и звезду MTV экстренно прооперировали в Москве

Даша Краснова

Телеведущую Яну Чурикову экстренно прооперировали в Москве. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Телеведущую и звезду MTV экстренно прооперировали в Москве
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!» — вспомнила Чурикова любимую цитату из советского кинофильма «Покровские ворота».

Ведущая отметила, что сделала это не просто так: несколькими часами ранее из-за острого аппендицита ее забрала из дома скорая помощь. В Волынской больнице известную телеведущую в срочном порядке прооперировали.

«Друзья, берегите себя и друг друга. И следите за питанием», — обратилась она к фолловерам.

До этого мы рассказывали, почему происходит вздутие живота и как с ним бороться.

ТВ,Яна Чурикова,
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