Телеведущую и звезду MTV экстренно прооперировали в Москве

Телеведущую Яну Чурикову экстренно прооперировали в Москве. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
«Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!» — вспомнила Чурикова любимую цитату из советского кинофильма «Покровские ворота».
Ведущая отметила, что сделала это не просто так: несколькими часами ранее из-за острого аппендицита ее забрала из дома скорая помощь. В Волынской больнице известную телеведущую в срочном порядке прооперировали.
«Друзья, берегите себя и друг друга. И следите за питанием», — обратилась она к фолловерам.
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