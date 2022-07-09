Телеведущую и звезду MTV экстренно прооперировали в Москве

Телеведущую Яну Чурикову экстренно прооперировали в Москве. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

«Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!» — вспомнила Чурикова любимую цитату из советского кинофильма «Покровские ворота».

Ведущая отметила, что сделала это не просто так: несколькими часами ранее из-за острого аппендицита ее забрала из дома скорая помощь. В Волынской больнице известную телеведущую в срочном порядке прооперировали.

«Друзья, берегите себя и друг друга. И следите за питанием», — обратилась она к фолловерам.