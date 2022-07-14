Чурикова рассказала о восстановлении после экстренной операции

Популярная телеведущая Яна Чурикова рассказала, как проходит восстановление после экстренной операции по удалению аппендикса. Подробности медицинской реабилитации она раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По слова ведущей, реабилитация после аппендоэктомии (операция по удалению аппендикса — прим. «Ленты.ру») сейчас проходит гораздо проще, чем раньше. Врачи проводили ее методом лапароскопии, после которого не требуется наложение швов. Операцию провели несколько дней назад.

Чурикова добавила, что во время реабилитации принимает антибиотики и противовоспалительные препараты.

«Основная забота — это, конечно, думыдумы о питании и восстановлении баланса микрофлоры»,

— поделилась она.

Телеведущей также приходится придерживаться строгой диеты.

«Можно только пюреобразную пищу, перетертое диетическое мясо или нежирную рыбу. На первых порах даже свежие ягоды нельзя»,