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1 час назад

Комик Олег Верещагин рассказал об уходе из Comedy Club

Диана Товсепова

Артист Олег Верещагин родом из Пермского края известен под псевдонимом «Бобер» в популярном шоу Comedy Club. Олег был участником команд КВН «Парма» и «Друзья» (Пермский край) и шоу Comedy Woman.

Комик Олег Верещагин рассказал об уходе из Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, почему он покинул Comedy Club, комик рассказал в интервью журналисту Лауре Джугелия.

«Я всегда показывал миниатюры с Гавром, и когда он ушел, я понял, что без напарника никуда. Попробовал выступать один, но мне не понравилось, как у меня это получалось. И в один день я ушел из Comedy Club и в тот же день перешел в Comedy Woman», — объяснил Верещагин.

Ранее мы писали о том, что Вадим Галыгин начал писать сказки для взрослых.

ТВ,Лаура Джугелия,Вадим Галыгин,Олег Верещагин,
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