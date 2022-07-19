Комик Олег Верещагин рассказал об уходе из Comedy Club

«Я всегда показывал миниатюры с Гавром, и когда он ушел, я понял, что без напарника никуда. Попробовал выступать один, но мне не понравилось, как у меня это получалось. И в один день я ушел из Comedy Club и в тот же день перешел в Comedy Woman», — объяснил Верещагин.