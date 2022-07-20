Тартакову отстранили от работы на «Матч ТВ»

Сегодня на канале вышла передача о Дарье Касаткиной и Андрее Рублеве. Тартакова написала: «Это фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу. «Матч ТВ», вы меня подвели».

Фото: Sports.ru Sports.ru

О решении в отношении ведущей объявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Как генеральный продюсер считаю необходимым отреагировать на публичные высказывания ведущей канала Софьи Тартаковой, в которых она упомянула и телеканал, и своих коллег.

Прежде всего, хочу подчеркнуть исключительно теплое отношение к Соне и ее работе – мы очень ценим ее вклад в общее дело.

В тоже время публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики – мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение на тот или иной продукт телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно.