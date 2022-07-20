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4 часа назад

Тартакову отстранили от работы на «Матч ТВ» после критики шоу «Есть тема» о Касаткиной и Рублеве

Sports.ruиещё 1

Сегодня на канале вышла передача о Дарье Касаткиной и Андрее Рублеве. Тартакова написала: «Это фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу. «Матч ТВ», вы меня подвели».

Тартакову отстранили от работы на «Матч ТВ»
Фото: Sports.ruSports.ru

О решении в отношении ведущей объявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Как генеральный продюсер считаю необходимым отреагировать на публичные высказывания ведущей канала Софьи Тартаковой, в которых она упомянула и телеканал, и своих коллег.

Прежде всего, хочу подчеркнуть исключительно теплое отношение к Соне и ее работе – мы очень ценим ее вклад в общее дело.

В тоже время публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики – мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение на тот или иной продукт телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно.

В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даем ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

ТВ,Александр Тащин,Дарья Касаткина,Андрей Рублев,
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