Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
3 часа назад

«Это ошибка»: Якубович прокомментировал снятие с эфира шоу Урганта

Вечерняя Москваиещё 3

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант». Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

Якубович прокомментировал закрытие шоу «Вечерний Ургант»
Фото: ТАССТАСС

По словам Якубовича, он не знает, с чем связано такое решение канала. Он предположил, что такая политика проводится по особым соображениям руководства канала.

— Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива, — цитирует телеведущего Lenta.ru.

В начале марта текущего года Иван Ургант уехал из России, объяснив свой отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, обвинив его в предательстве. Его отец Андрей Ургант 12 июля заявил, что программа «Вечерний Ургант» не закрыта, а ушла на перерыв.

До этого Тигран Кеосаян заявил, что возвращение на российские телеэкраны «Вечернего Урганта» он сочтет плевком себе в лицо.

ТВ,Иван Ургант,Леонид Якубович,Андрей Ургант,Тигран Кеосаян,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители