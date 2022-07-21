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32 минуты назад

Юморист Морозов восхитился феноменом Евгения Петросяна

Слово и Дело

Юморист Александр Морозов высказался о феномене коллеги Евгения Петросяна, с которым работал в шоу «Кривое зеркало».

Морозов восхитился феноменом Петросяна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Он напомнил, что в ходу термин «петросяновщина», который молодежь любит употреблять. По словам Морозова, ему жаль таких людей.

«Можно любить юмор Евгения Вагановича, можно не любить. Мало кто понимает, что добиться известности— это такой труд и путь. Он всегда за меня переживает»,

— поделился Морозов в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Комик неоднократно тепло и с восхищением высказывался о 76-летнем Петросяне. По его словам, мэтр — настоящий фанатик, болеющий своей профессией. Артист также опроверг слухи, что Петросян может быть ужасен.

ТВ,Евгений Петросян,Александр Морозов,
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