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1 час назад

Экс-звезда "Дома-2" признался, что остался "ни с чем" после ухода с телепроекта

Газета.Ru

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Александр Гобозов пожаловался на финансовые трудности. По его словам, он "остался ни с чем" после ухода с телепроекта.

Экс-звезда "Дома-2" признался, что остался "ни с чем"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Раньше у меня было много денег. И самая большая ошибка в том, что я думал, так будет всегда. Но деньги и слава заканчиваются, я остался ни с чем", - пожаловался Гобозов.

Он посетовал, что к своим 40 годам у него нет финансовых накоплений. Шоумен признался: все, что у него есть, - это сын, который Гобозову "дороже всего на свете".

Экс-участник "Дома-2" рассказал, что живет в небольшой съемной квартире, за которую ему с трудом удается платить. При этом основную часть дохода шоумена составляют мелкие подработки. Гобозов посетовал, что не может дать сыну все необходимое.

"Многие люди ошибочно полагают, что если человек медийный, то это равно богатый и успешный. Это не так", - резюмировал шоумен.

Ранее живущий в Испании актер Алексей Панин, пожаловался на финансовые трудности.

ТВ,Александр Гобозов,Алексей Панин,
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