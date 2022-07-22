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2 часа назад

Якубович объяснил, как на самом деле стоит воспринимать "Поле чудес"

Мира Маркина

Леонид Якубович в YouTube-шоу "Респиратор Бабушкина" рассказал, как на самом деле стоит относиться к программе "Поле чудес".

Якубович раскрыл свое отношение к "Поле чудес"
Фото: Кадр из шоу "Поле чудес"Кадр из шоу "Поле чудес"

"Поле чудес" одна из самых долгоиграющих передач на телевидении – шоу выходит уже больше 30 лет. По словам Якубовича, он удивлен, что программа уже столько лет пользуется спросом у зрителей. Телеведущий призвал не относиться к "Поле чудес" серьезно:

"Относиться к этой программе как к чему-то серьезному – это шизофрения. Это времяпрепровождение, и больше ничего. Таким программ очень много".

При этом, по мнению Якубовича, секрет долголетия шоу кроется в его формате:

"Если бы это была программа изначально, как ее задумывали о том, во что это играют, она б сгорела через месяц. Я предложил, и Влад (Листьев – прим.ред) со мной согласился, что программа будет о том, кто в это играет".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Якубович назвал размер своей пенсии от государства.

ТВ,Леонид Якубович,
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