Якубович раскрыл свое отношение к "Поле чудес"

Леонид Якубович в YouTube-шоу "Респиратор Бабушкина" рассказал, как на самом деле стоит относиться к программе "Поле чудес".
"Поле чудес" одна из самых долгоиграющих передач на телевидении – шоу выходит уже больше 30 лет. По словам Якубовича, он удивлен, что программа уже столько лет пользуется спросом у зрителей. Телеведущий призвал не относиться к "Поле чудес" серьезно:
"Относиться к этой программе как к чему-то серьезному – это шизофрения. Это времяпрепровождение, и больше ничего. Таким программ очень много".
При этом, по мнению Якубовича, секрет долголетия шоу кроется в его формате:
"Если бы это была программа изначально, как ее задумывали о том, во что это играют, она б сгорела через месяц. Я предложил, и Влад (Листьев – прим.ред) со мной согласился, что программа будет о том, кто в это играет".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Якубович назвал размер своей пенсии от государства.