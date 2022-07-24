Звезда сериала “Кухня” приехала в Кострому и ахнула

Здесь снимали новое тревел-реалити для канала "СТС".

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

В Костроме прошли съемки новой программы для канала “СТС”, узнал KOSTROMA.TODAY. Как сообщает “Кострома Фильм”, 22 и 23 июля в Костроме снимали тревел-шоу «INТУРИСТЫ»(16+). Ведущими стали звезда сериала “Кухня”(16+) Мария Горбань и Алексей Кривеня — участник “КВН” (12+). В новой программе ведущие покажут Россию с новой стороны — раскроют небанальные достопримечательности.

И посоветуют, в каких уголках страны найти замену заграничному отдыху.

В список “экзотических” мест попала Кострома. Ведущие составили путеводитель небанальных костромских достопримечательностей. Каких — пока держится в тайне.

Кстати, как отметили в “Кострома Фильм”, наш город очаровал как ведущих программы, так и саму съемочную группу.

Премьера тревел-шоу состоится 30 июля на канале “СТС”. В каком выпуске будет Кострома, сообщат позднее.