"Вот так мне мстили": Петросян рассказал о кознях Эрнста

Евгений Петросян объяснил, почему его юмор считают "низкопробным". По словам юмориста, все дело в руководстве "Первого канала" .

Долгое время комик работал на "Первом", где участвовал в таких шоу, как "Смехопанорама", "Шутка за шуткой" и "Кривое зеркало". Но в 2004 году Петросян перешел на "Россию". По слухам, Константин Эрнст воспринял это как предательство, после чего участникам КВН поступила команда высмеивать "низкопробный юмор" Петросяна.