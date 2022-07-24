"Вот так мне мстили": Петросян рассказал о кознях Эрнста

Евгений Петросян объяснил, почему его юмор считают "низкопробным". По словам юмориста, все дело в руководстве "Первого канала".
Долгое время комик работал на "Первом", где участвовал в таких шоу, как "Смехопанорама", "Шутка за шуткой" и "Кривое зеркало". Но в 2004 году Петросян перешел на "Россию". По слухам, Константин Эрнст воспринял это как предательство, после чего участникам КВН поступила команда высмеивать "низкопробный юмор" Петросяна.
"У них была такая установка. Я об этом знаю. Их заставляли это делать. Когда я ушел с Первого канала на „Россию-1“, вот так мне мстили",
– заявил артист.
Откровениями юморист поделился в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, о чем Петросян жалеет после развода со Степаненко.