Сорокин рассказал, вернется ли Гузеева на Первый канал

Телеведущая Лариса Гузеева может вернуться в эфир Первого канала уже осенью текущего года. Именно тогда в сетке вещания снова появится популярные телепередачи «Модный приговор» и «Давай поженимся», в которых она принимала участие.

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Как рассказал журналист Дмитрий Сорокин, телезрителям не нужно верить слухам, что Гузеева больше не появится на экранах. Он уверен, что телепрограммы с ее участием имеют популярность, и это сыграет главную роль в судьбе Гузеевой.

Напомним, что первый канал отказался от выпуска развлекательных телешоу после начала проведения специальной военной операции России на территории Украины 24 февраля. Постепенно в сетку вещания начали возвращаться некоторые телепередачи. К примеру, «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе, который заменил уехавшего из страны Максима Галкина.