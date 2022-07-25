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2 часа назад

Журналист Сорокин рассказал, вернется ли Лариса Гузеева на Первый канал

FBM.ru

Телеведущая Лариса Гузеева может вернуться в эфир Первого канала уже осенью текущего года. Именно тогда в сетке вещания снова появится популярные телепередачи «Модный приговор» и «Давай поженимся», в которых она принимала участие.

Сорокин рассказал, вернется ли Гузеева на Первый канал
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как рассказал журналист Дмитрий Сорокин, телезрителям не нужно верить слухам, что Гузеева больше не появится на экранах. Он уверен, что телепрограммы с ее участием имеют популярность, и это сыграет главную роль в судьбе Гузеевой.

Напомним, что первый канал отказался от выпуска развлекательных телешоу после начала проведения специальной военной операции России на территории Украины 24 февраля. Постепенно в сетку вещания начали возвращаться некоторые телепередачи. К примеру, «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе, который заменил уехавшего из страны Максима Галкина.

Судьба «Модного приговора» и «Давай поженимся» на данный момент официально не оглашается.

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