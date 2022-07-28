Макеева намекнула на съемки в популярном телешоу

Анастасия Макеева, 40-летняя актриса и модель, активно ведет страницы в социальных сетях. Звезда не только рассказывает о своей жизни, но и общается с поклонниками. Отвечая на вопрос одного из фанатов, Макеева, кажется, намекнула на участие в известном музыкальном телепроекте.