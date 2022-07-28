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2 часа назад

Макеева намекнула на съемки в популярном телешоу

Мира Маркина

Анастасия Макеева, 40-летняя актриса и модель, активно ведет страницы в социальных сетях. Звезда не только рассказывает о своей жизни, но и общается с поклонниками. Отвечая на вопрос одного из фанатов, Макеева, кажется, намекнула на участие в известном музыкальном телепроекте.

Макеева намекнула на съемки в популярном телешоу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анастасия Макеева уже становилась участницей музыкальных шоу “Точь-в-точь” и “Три аккорда” (Первый канал). И поклонники звезды надеются увидеть артистку на сцене проекта “Маска” (НТВ).

“Может быть”, – загадочно и кратко ответила Макеева.

Подписчики звезды увидели в этих словах намек на появление Анастасии в новом сезоне популярного шоу.

Ранее “Рамблер” писал о том, какое шоу будет вести Ляйсан Утяшева на ТВ-3.

ТВ,Маска,Анастасия Макеева,Ляйсан Утяшева,Первый канал,
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