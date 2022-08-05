Известный телеведущий купил роскошный пентхаус в Нью-Йорке

Известный американский телеведущий Энди Коэн решил купить роскошный пентхаус в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Двухуровневый пентхаус находится в 17-этажном здании в районе Вест-Виллидж. Изначально владельцы просили за него 18,3 миллиона долларов, однако на данный момент неизвестно, сколько за жилье заплатил Коэн. По информации источника издания, телеведущий выбирал недвижимость из множества вариантов.