Ведущий прогноза погоды прервал эфир из-за неожиданного открытия

Ведущий прогноза погоды на американском телеканале ABC Грег Дютра (Greg Dutra) сделал для себя неожиданное открытие во время съемок выпуска. Метеоролог узнал, что экран, на котором демонстрируют температуру в разных городах, сенсорный, и прервал прямой эфир, чтобы поиграть с ним. Соответствующее видео было опубликовано на сайте ABC Chicago.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ролике Дютра рассказывал о погоде в американских городах и случайно задел экран. Заметив, что изображение после его касания передвинулось, метеоролог сильно удивился.

«О, я передвинул карту. Я не знал, что я могу так делать! Быть не может!» — воскликнул он.

После этого в кадр вошел другой ведущий ABC Террел Браун (Terrell Brown) и прикоснулся к экрану.

Убедившись, что экран действительно реагирует на прикосновения, Дютра начал играть с ним, увеличивая и отдаляя изображение. «О, боже, это прекрасный день», — добавил синоптик.

Позднее в своем Twitter-аккаунте Дютра пошутил, что к такому его не готовили.