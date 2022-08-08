Ивлеева рассказала, как провалила кастинг в популярное шоу

Анастасия Ивлеева вспомнила, как провалила кастинг в популярное реалити-шоу "Каникулы в Мексике", которое выходило на телеканалах "MTV Россия" и "Пятница". О неудачной попытке блогерша вспомнила в своем telegram-канале:

"Еду в тачке сейчас, на пышном хвосте, стрелках и в обтягивающих джинсиках, вспоминая, как восемь лет назад приезжала в Москву на кастинг "Каникулы в Мексике"".

Звезда рассказала, что тогда она еще не переехала в Москву, но периодически "совершала набеги" в попытках "пробиться". Однако сейчас она не жалеет о том, что не смогла попасть в рейтинговое шоу: