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3 часа назад

Ивлеева рассказала, как провалила кастинг в популярное реалити-шоу

Мира Маркина

Анастасия Ивлеева вспомнила, как провалила кастинг в популярное реалити-шоу "Каникулы в Мексике", которое выходило на телеканалах "MTV Россия" и "Пятница". О неудачной попытке блогерша вспомнила в своем telegram-канале:

Ивлеева рассказала, как провалила кастинг в популярное шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еду в тачке сейчас, на пышном хвосте, стрелках и в обтягивающих джинсиках, вспоминая, как восемь лет назад приезжала в Москву на кастинг "Каникулы в Мексике"".

Звезда рассказала, что тогда она еще не переехала в Москву, но периодически "совершала набеги" в попытках "пробиться". Однако сейчас она не жалеет о том, что не смогла попасть в рейтинговое шоу:

"Меня тогда выделили, но не взяли. Слава Богу".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что с Ивлеевой требуют 250 миллионов рублей через суд.

ТВ,Анастасия Ивлеева,
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