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2 часа назад

Гузеева осталась без работы: судьба «Давай поженимся!» висит на волоске

РИА "ФедералПресс"

Пока знаменитая на всю страну сваха Лариса Гузеева находится в отпуске, на Родине ей активно ищут новую работу. Судьба шоу «Давай поженимся!» неизвестна, а ведущая живет на свои собственные деньги и «дотации» от телеканала.

Судьба «Давай поженимся!» висит на волоске
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На YouTube могут выпустить, мне кажется, ее будут смотреть»,

– считает продюсер Дмитрий Ашуров.

Первой работу Гузеевой предложила звезда ток-шоу Алена Кравец, которая решила подключить телесваху к новому свадебному проекту. Однако Ашуров считает, что от этой затеи ведущая «Давай поженимся!» откажется.

Продюсер заявил BLITZ.center, что без работы Гузеева не останется. Он добавил, что главная сваха страны такой человек, который не пропадет, и из любой ситуации найдет выход.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Гузеева планирует судиться с производителями мебели. Ведущая недовольна качеством ремонта в своей квартире.

ТВ,Алена Кравец,Лариса Гузеева,
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