Судьба «Давай поженимся!» висит на волоске

Пока знаменитая на всю страну сваха Лариса Гузеева находится в отпуске, на Родине ей активно ищут новую работу. Судьба шоу «Давай поженимся!» неизвестна, а ведущая живет на свои собственные деньги и «дотации» от телеканала.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«На YouTube могут выпустить, мне кажется, ее будут смотреть»,

– считает продюсер Дмитрий Ашуров.

Первой работу Гузеевой предложила звезда ток-шоу Алена Кравец, которая решила подключить телесваху к новому свадебному проекту. Однако Ашуров считает, что от этой затеи ведущая «Давай поженимся!» откажется.

Продюсер заявил BLITZ.center, что без работы Гузеева не останется. Он добавил, что главная сваха страны такой человек, который не пропадет, и из любой ситуации найдет выход.