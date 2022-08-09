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1 час назад

Гарик Харламов заявил о положительном ВИЧ-статусе комика Дениса Дорохова

FBM.ru

Известный комик Гарик Харламов в рамках юмористической программы сделал заявление о ВИЧ-статусе своего коллеги Дениса Дорохова. Соответствующее высказывание было представлено в передаче «Плохих спортивных новостей».

Харламов заявил о положительном ВИЧ-статусе Дорохова
Фото: FBM.ruFBM.ru

Во время представления ведущих комики представили друг друга. Дорохов назвал Харламова человеком, который имеет личное знакомство с Дмитрием Сорокиным, а также является автором высказывания «Лучше полчасика туда не заходить».

В ходе встречного представления Гарик назвал коллегу единственным человеком с положительным ВИЧ-статусом на телеканале ТНТ. Разумеется, что вероятнее всего заявление Харламова о Дорохове является шуткой, которую подготовили редакторы программы.

Денис Дорохов получил широкую известность благодаря участию в КВН. Комик выступал в составе «Сборной Камызякского края». В дальнейшем артист обрел ещё большую популярность после работы в телепроекте «Однажды в России».

ТВ,Денис Дорохов,Дмитрий Сорокин,Гарик Харламов,
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