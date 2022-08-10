«Дом-2 закроют навсегда», — кто наслал на съемки прокуратуру?

Слухи о закрытии проекта «Дом-2» ходят уже много лет. Проект несколько раз был под угрозой срыва, но, несмотря на это, создателям постоянно удавалось спасать шоу. С падением рейтингов в программу даже пригласили бывшего парня Ольги Бузовой Даву, но, как считают зрители, молодой блогер достаточно быстро потерял интерес к работе на периметре, ведь появляться в «Доме» он стал не так уж и часто. Та же история произошла и с Ксюшей Бородиной, ветераном проекта, работающей в телестройке с самых ранних этапов ее появления.
«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня сейчас другие проекты. Я очень люблю «ДОМ-2», но мне теперь интересны другие вещи»,
— лично рассказывала Ксюша, у которой за годы работы на ТВ появилось достаточно новых прибыльных шоу и бизнесов.
Однако, помимо ухода популярных личностей из проекта, «Дом-2» ждала ещё одна беда: недавно на телестройку внезапно ворвались представители прокуратуры. «Проверка была связана с тем, что проект обвиняют в нецелевом использовании земли. Сотрудники органов беседовали с рукводством на этот счет, обходили периметр. Сейчас проверка продолжается», — сообщает источник «СтарХиту». Пользователи сети, обсуждая инцидент, отмечают, что, возможно, именно он приведет к полному закрытию проекта.