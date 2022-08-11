Эрнст убрал из эфира Первого канала Маликова и Билана

На Первом канале произошли кадровые перестановки. В жюри новой передачи «Фантастика» вместо Билана и Маликова поставили Клима Шипенко и танцора Дмитрия Красилова.

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Соответствующее решение принял генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Об этом сообщает Telegram-канал «Продюсер от бг».

Дмитрий Маликов и Дмитрий Билан приняли участие лишь в нескольких эпизодах «Фантастики». Больше они в шоу не появятся в качестве жюри.

Ранее стало известно, что Максима Галкина заменят в проекте «Лучше всех» после его отъезда из России. В то же время вернувшийся на родину Иван Ургант приступил к съёмкам нового YouTube-проекта.