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1 час назад

Константин Эрнст убрал из эфира Первого канала Маликова и Билана

runews24.ru

На Первом канале произошли кадровые перестановки. В жюри новой передачи «Фантастика» вместо Билана и Маликова поставили Клима Шипенко и танцора Дмитрия Красилова.

Эрнст убрал из эфира Первого канала Маликова и Билана
Фото: runews24.rurunews24.ru

Соответствующее решение принял генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Об этом сообщает Telegram-канал «Продюсер от бг».

Дмитрий Маликов и Дмитрий Билан приняли участие лишь в нескольких эпизодах «Фантастики». Больше они в шоу не появятся в качестве жюри.

Ранее стало известно, что Максима Галкина заменят в проекте «Лучше всех» после его отъезда из России. В то же время вернувшийся на родину Иван Ургант приступил к съёмкам нового YouTube-проекта.

По словам журналиста Георгия Иващенко, у Эрнста особое отношение к телеведущему.

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