Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
10 минут назад

Федеральный телеканал снимает фильм в Кургане

Представители телеканала «Моя планета» снимают фильм, связанный с экспозицией Курганского областного художественного музея им. Германа Травникова. Об этом 11 августа сообщили представители областного Управления культуры.

Федеральный телеканал снимает фильм в Кургане
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Министерство культуры Российской Федерации совместно с российским познавательным телеканалом „Моя планета“ и телестудией „Единая Медиа Группа“ продолжили в рамках национального проекта „Культура“ работу над созданием цикла документальных фильмов под рабочим названием „Артефакты. Культурный детектив“ Для выбора сюжетов фильмов были использованы материалы, которые музеи направляли при внедрении платформы „Артефакт“»,

— указано в сообщении, размещенном в группе управления в соцсети «ВКонтакте». Курганский музей включили в эту платформу в 2020 году.

Исполнительный продюсер каналов «Россия 1» и «Моя планета» Юрий Коваленко отметил, что авторы фильма считают экспозицию музея наиболее интересной в плане подачи современного искусства. Представители управления уточнили, что особый интерес у редакторов канала вызвало творчество курганского художника Владимира Чалого.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

ТВ,Юрий Коваленко,Минкультуры России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители