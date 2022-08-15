Продюсер объяснил, почему закрыли шоу «Давай поженимся!»

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, с чем связано закрытие популярных передач «Давай поженимся!» и «Модный приговор» Он объяснил, что телевидение покидают западные медийные проекты и в этом нет ничего страшного.
«Западные продукты уходят с нашего рынка, в том числе — медийного. Помните, был доктор Геннадий Малахов? Все смотрели, все в него так верили, но все в итоге забыли его. Ушла эпоха. И этим передачам тоже пора, ничего страшного не произойдет», — рассказал продюсер изданию BLITZ+.
По его мнению, Константина Эрнста просто поставили перед фактом, что программы нужно закрыть. Ашуров считает, что генеральный директор Первого канала не мог ничего сделать.