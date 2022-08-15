Как сегодня выглядят и чем занимаются участники «Фабрики звезд»

В начале 2000-х «Фабрика звезд» была главным телевизионным шоу страны. Миллионы зрителей следили за участниками проекта и гадали, кто же станет победителем в новом сезоне. Теперь, спустя десять лет после закрытия программы, многие даже не вспомнят имена финалистов. Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Стас Пьеха и Сати Казанова на слуху у всех. А что там с остальными?

Фото: Super.ru Super.ru

Согдиана

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После финала «Фабрики» эта восточная певица оставалась в топе по меньшей мере лет пять. Согдиана записала сразу несколько хитов: «Сердце-магнит», «Синее небо», «Вспоминай меня» и «На восток от Эдема» и успела дважды выйти замуж. А потом что-то пошло не так, творческие успехи стали сходить на нет. Хотя уверены, что, создав несколько громких хитов однажды, она вполне сможет сделать это вновь.

Алекса

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Самой младшей участнице проекта на момент съемок не было и восемнадцати лет. Возможно, именно поэтому Алекса запомнилась зрителям. На фоне остальных конкурсантов она отличалась своей наивностью, трогательностью и романтичными песнями. Сейчас Алекса ведет популярный блог в Инстаграме (запрещен в РФ), воспитывает дочь от своего бывшего фитнес-тренера и говорит, что никогда не хотела строить карьеру. По ее словам, она домашний человек, которому нравится все свое время посвящать семье.

Мария Алалыкина

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С момента внезапного ухода Марии из группы «Фабрика» известно о ней не так много. Сначала девушка приняла ислам, вышла замуж и уехала жить на Кавказ. Там, по слухам, она родила ребенка, но не стала домохозяйкой, а занялась переводами (ведь по образованию Алалыкина лингвист). Спустя несколько лет Мария вроде как развелась с мужем, а потом вступила в брак второй раз. С бывшими коллегами по группе Алалыкина общается изредка и совсем не стремится к публичности, поэтому не дает интервью и просит подруг не рассказывать о себе лишний раз.

Влад Соколовский

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Один из солистов группы «БиС» пару лет пел в ее составе бэнгеры вроде «Твой или ничей», «Ближе» и «Катя». Потом вместе с Дмитрием Бикаевым Влад принял решение завершить работу в проекте и занялся сольной карьерой. Так уж получилось, что все это совпало с его романом с Ритой Дакотой. Пара поженилась, у них родилась дочь Мия. А дальше Рита узнала о бесконечных изменах мужа, со скандалом с ним развелась и до сих пор порой время от времени рассказывает армии подписчиков о дрязгах с бывшим супругом. Влад тем временем занимается музыкой и пишет песни.

Дмитрий Бикбаев

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А вот Дима после «БиС» пошел в актеры. Сначала он работал в Театре Луны и был режиссером театрального центра «Маленькая Луна», потом стал художественным руководителем московского культурного центра имени Астахова, а затем решил помогать креативным проектам и заделался в продюсеры столичного центра «Арт-платформа». Кажется, кому-то надоело пение.

Юлия Михальчик

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Занявшая бронзовое место в третьей «Фабрике» Михальчик еще во время съемок влюбилась в продюсера Александра Шульгина. После окончания проекта они пробыли вместе несколько месяцев. А потом Юлия в одиночном плавании колесила по стране с хитами «Лебедь белая» и «Птица». Сейчас она воспитывает сына Александра от бизнесмена Владимира Гоева и продолжает петь.

Никита Малинин

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Глядя на Никиту, не поверишь, что ему сорок лет. Долгое время после «Фабрики» о нем ничего не было слышно, только изредка он появлялся в ТВ-шоу о своем знаменитом отце Александре Малинине. Сейчас у Никиты новая волна известности: вместе с родителем он принял участие в популярной программе на Первом канале «Две звезды. Отцы и дети», где вновь громко заявил о себе миру.

Руслан Масюков

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Исполнитель хита «Аривидерчи, малышка» и сегодня продолжает заниматься музыкой. Сейчас он поет в кавер-группе Rhythmus, выступает на корпоративах и не оставляет надежды вновь вернуть себе всероссийскую популярность. Для этого Руслан в 2019 году участвовал в проекте «Новая звезда».

Арсений Бородин

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Финалист «Фабрики звезд – 6» пел лиричные песни о чужих невестах и прекрасных дамах в группе «Челси», а в своем коллективе Black Sonic Pearls предпочитает рок-музыку. Какое-то время он встречался с другой участницей проекта — Юлией Лысенко, потом с Настей Ивлеевой.

Михаил Гребенщиков

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Участник первой «Фабрики», кажется, до сих пор живет за счет тех своих старых хитов с телепроекта. Помните его песни «Танцы-обниманцы» и «Булки»? Порой вместе с ними он приезжает на корпоративы и разные городские мероприятия. Почему бы и нет, если людям нравится?! А еще говорят, что Михаил пишет песни для других исполнителей.

Юлия Лысенко

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Выпускница «Фабрики звезд – 6» не стала продолжать музыкальную карьеру и вместо этого сначала посвятила себя материнству, родив двух дочерей, а потом стала ведущей праздников и часто вела корпоративы вместе со звездами первого эшелона вроде Николая Баскова. Теперь Юлия ведет блог на 180 тысяч подписчиков и иногда — хоккейные матчи.

Елена Терлеева

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