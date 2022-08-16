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49 минут назад

«Это бессмысленно!» — Сябитова о назначении Гузеевой на место Нагиева в шоу «Голос»

Popcake.tv

Сегодня вся Интернет-общественность обсуждает неожиданную новость — Дмитрий Нагиев взял паузу в телепроекте «Голос», а на его место назначили Ларису Гузееву. Люди разделились на два лагеря: одни считают, что актриса не справится с обязанностями, а другие уверены, что бессменная ведущая шоу «Давай поженимся» сможет привнести что-то новое. Гузеева известна своими эмоциональными рассказами, а также острым языком.

Сябитова высказалась о назначении Гузеевой в шоу «Голос»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Коллега Ларисы, знаменитая сваха Роза Сябитова, прокомментировала громкую новость. 60-летняя телезвезда уверена, что её напарница по программе «Давай поженимся» отлично справится с поставленными задачами.

«Сравнивать Гузееву и Нагиева бессмысленно. Я нисколько не сомневаюсь, что у Ларисы будет своя подача, не менее интересная, чем у Димы», — заявила Сябитова.

Об этом сообщает портал «Газета.Ру».

Popcake.tv

К слову, давным-давно ходили слухи, что Нагиев крутил роман с Гузеевой. Артисты и сами делились горячими подробностями в различных интервью, но никогда не уделяли этому много внимания. В молодости Лариса Гузеева пользовалась большой популярностью у мужчин, а Нагиев только-только начинал свой профессиональный путь. Поговаривают, ему приглянулась брюнетка, но он едва ли мог тогда соответствовать её требованиям.

Некоторые пользователи Сети припомнили эту давнюю историю:

«Как интересно получается! Нагиев ушел отдыхать, а на его место поставили Ларису, с которой он когда-то крутил шашни», «А вы уверены, что у них все закончилось? Может, тайком продолжается веселье?», «Необыкновенное совпадение!», «А почему именно Гузеева? Вообще не представляю её в шоу «Голос». Что-то странное будет» и другие.

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