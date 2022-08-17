Лоза рассказал, как Первый канал получает высокие рейтинги

Музыкант Юрий Лоза считает, что если бы кабельное телевидение было бесплатным и присутствовало даже в самой далекой деревне, то российское телевидение показывало бы иные рейтинги.
Лоза считает, что успех федеральных каналов в том, что их можно смотреть при помощи антенны.
«Поэтому Первый канал опережает по рейтингу все остальные. Кого там будут показывать, тех и будут любить в России. Если бы у нас было развито кабельное телевидение настолько, что каждая бабушка в каждом селе могла бы включить телевизор и у нее там было бы 50 программ, была бы совсем другая история»,
– цитирует Лозу «Prozvezd».