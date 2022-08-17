Лоза рассказал, как Первый канал получает высокие рейтинги

«Поэтому Первый канал опережает по рейтингу все остальные. Кого там будут показывать, тех и будут любить в России. Если бы у нас было развито кабельное телевидение настолько, что каждая бабушка в каждом селе могла бы включить телевизор и у нее там было бы 50 программ, была бы совсем другая история»,