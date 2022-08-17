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1 час назад

Дочь Заворотнюк призналась, что ей предлагали крупные суммы за участие в ток-шоу

Мира Маркина

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее часто приглашают в ток-шоу.

"Меня много раз приглашали на шоу за большие деньги"
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Анны, ей предлагают большие гонорары за участие, но она отвечает категоричным отказом, поскольку не хочет обсуждать болезнь матери:

"Меня много раз приглашали на очень известные шоу, за большие деньги, но есть тема, на которую я говорить абсолютно не готова, а она будет главной".

Осенью 2019 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Все последние годы семья актрисы старается не комментировать ее болезнь.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Заворотнюк высказалась о болезни матери.

ТВ,Анастасия Заворотнюк,
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