"Меня много раз приглашали на шоу за большие деньги"

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее часто приглашают в ток-шоу.
По словам Анны, ей предлагают большие гонорары за участие, но она отвечает категоричным отказом, поскольку не хочет обсуждать болезнь матери:
"Меня много раз приглашали на очень известные шоу, за большие деньги, но есть тема, на которую я говорить абсолютно не готова, а она будет главной".
Осенью 2019 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. Все последние годы семья актрисы старается не комментировать ее болезнь.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Заворотнюк высказалась о болезни матери.