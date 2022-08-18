Соседов заявил, что Гузеева не станет равноценной заменой Нагиева

Российский музыкальный обозреватель Сергей Соседов дал оценку шансам Ларисы Гузеевой стать достойной заменой шоумену Дмитрию Нагиеву в проекте Первого канала «Голос 60+». Об этом он рассказал в ходе беседы с изданием News.ru.

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Как считает критик, Гузеева в роли новой ведущей музыкального телешоу не сможет стать равноценной заменой Нагиева. Как уточнил Соседов, это связано с тем, что многие телезрители смотрели передачу только из-за участия в ней прежнего ведущего.

«Дима [Нагиев] — уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий», — прокомментировал он, отметив, что таких ведущих, как Гузеева, достаточно много.

Помимо этого, критик выразил сомнение в том, что у проекта «Голос» высокие рейтинги. Он считает уход Нагиева из шоу правильным шагом, и выразил надежду на то, что в скором времени он появится в «другом, более выигрышном и креативном шоу».