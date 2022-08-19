Нагиев впервые прокомментировал свой уход из шоу «Голос»

Музыкальный телепроект «Голос» на Первом канале уже давно полюбился россиянам. Что удивительно, многие отмечают не столько участников и их вокальные данные (хотя это тоже важно, конечно же!), сколько обаятельного ведущего Дмитрия Нагиева. Артист полюбился тонким чувством юмора и откровенными историями о дедушке (и не только).

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сейчас стартует телевизионный сезон! Это происходит каждую осень. На днях телепродюсер Юрий Аксюта объявил, что скоро в эфир выйдет новый «Голос 60+», где за звание главного вокалиста страны будут бороться представители старшего поколения. Телезрители в восторге от задумки проекта, поэтому с нетерпением ждут, когда увидят и услышат «новые лица». Тем не менее, весь Интернет уже несколько дней обсуждает самую нашумевшую новость — Нагиев не будет ведущим в «Голосе»!

Эта информация до сих пор не укладывается в голове, поскольку Дмитрий был бессменным ведущим на протяжении десяти лет и у многих ассоциировался с музыкальным шоу. Стало известно, что его заменит Лариса Гузеева. Сама артистка призналась, что готова к порции критики, которая, скорее всего, будет, поскольку телезрителям будет непривычно наблюдать ведущую «Давай поженимся» в вокальном проекте. Другие же уверены, что участие Ларисы только украсит и без того популярный телепроект.