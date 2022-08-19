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1 час назад

«Я не буду ведущим» — Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал свой уход из шоу «Голос»

Popcake.tv

Музыкальный телепроект «Голос» на Первом канале уже давно полюбился россиянам. Что удивительно, многие отмечают не столько участников и их вокальные данные (хотя это тоже важно, конечно же!), сколько обаятельного ведущего Дмитрия Нагиева. Артист полюбился тонким чувством юмора и откровенными историями о дедушке (и не только).

Нагиев впервые прокомментировал свой уход из шоу «Голос»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Сейчас стартует телевизионный сезон! Это происходит каждую осень. На днях телепродюсер Юрий Аксюта объявил, что скоро в эфир выйдет новый «Голос 60+», где за звание главного вокалиста страны будут бороться представители старшего поколения. Телезрители в восторге от задумки проекта, поэтому с нетерпением ждут, когда увидят и услышат «новые лица». Тем не менее, весь Интернет уже несколько дней обсуждает самую нашумевшую новость — Нагиев не будет ведущим в «Голосе»!

Эта информация до сих пор не укладывается в голове, поскольку Дмитрий был бессменным ведущим на протяжении десяти лет и у многих ассоциировался с музыкальным шоу. Стало известно, что его заменит Лариса Гузеева. Сама артистка призналась, что готова к порции критики, которая, скорее всего, будет, поскольку телезрителям будет непривычно наблюдать ведущую «Давай поженимся» в вокальном проекте. Другие же уверены, что участие Ларисы только украсит и без того популярный телепроект.

Наконец, сам Нагиев высказался по поводу нашумевшей новости. «Я не буду ведущим ни в этой версии («Голос. 60+»), ни в другой. Этот сезон как минимум», — заявил актер в разговоре с РБК. Стало быть, в «основном» сезоне (одиннадцатом по счету!) россияне тоже не увидят народного любимчика.

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