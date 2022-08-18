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16 минут назад

Ивлеева показала закулисье своего шоу

Lenta.ru

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала видео из съемочного павильона, в котором в прошлом создавался ее YouTube-проект Agent Show. Закулисье шоу она показала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ивлеева показала закулисье своего шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ролике Ивлеева зашла в помещение и показала, как оно выглядит сверху. На кадрах видно, что в павильоне шла съемка.

«Братцы, узнаете павильон? (...) Кто не в курсе, мы здесь снимали весь второй сезон Agent Show», — сказала ведущая. Она также заглянула в свою бывшую гримерку и отметила, что теперь помещение отдали тиктокеру Дане Милохину. «Такая ностальгия»,

— описала блогерша свои чувства.

Ивлеева запустила Agent Show летом 2018 года. В шоу блогерша беседовала со знаменитостями. Кроме того, гости программы выполняли различные челленджи. В 2020 году выпуски Agent Show перестали выходить, после чего Ивлеева объявила о закрытии всех своих проектов. Однако в августе 2022 года на YouTube-канале ведущей появился новый эпизод Agent Show, в котором поучаствовал певец Сергей Жуков.

ТВ,Анастасия Ивлеева,Сергей Жуков,
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