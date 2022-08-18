Ивлеева показала закулисье своего шоу

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала видео из съемочного павильона, в котором в прошлом создавался ее YouTube-проект Agent Show. Закулисье шоу она показала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ролике Ивлеева зашла в помещение и показала, как оно выглядит сверху. На кадрах видно, что в павильоне шла съемка.

«Братцы, узнаете павильон? (...) Кто не в курсе, мы здесь снимали весь второй сезон Agent Show», — сказала ведущая. Она также заглянула в свою бывшую гримерку и отметила, что теперь помещение отдали тиктокеру Дане Милохину. «Такая ностальгия»,

— описала блогерша свои чувства.