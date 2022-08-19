Николай Басков заявил о возвращении «Утренней почты»

Легендарная музыкальная программа «Утренняя почта» снова возвращается в эфир. Об этом поклонникам сообщил ведущий проекта Николай Басков.
«Утренняя почта» — одна из старейших телепередачь в России. Программа выходит в эфир с 1974 года и все еще не теряет своей актуальности. Пожалуй, этот ветеран российского телевидения даст фору даже «Полю чудес»! Долго бессменным ведущим «Утренней почты» был Юрий Николаев. Со временем его место заняла Марина Голуб, а ее сменили братья Виталий и Александр Пономаренко. В 2021 году продюсеры предложили Николаю Баскову вести программу. Теперь проект носит название «Утренняя почта с Николаем Басковым». Артист в своем телеграм-канале объявил, что о возвращении «почты» в эфир и предложил поклонникам отправлять свои заявки на знаменитый почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка, 37.
Подписчики Николая пообещали, что непременно напишут любимому артисту и не пропустят ни единого эфира. Напомним, что ранее Басков заявил о смене привычного яркого и сверкающего имиджа на что-то более традиционное и сдержанное. Музыкант уверен — пора что-то менять. Видимо, коснутся изменения не только образов Николая, но и его творческой деятельности. В эфире шоу «Ты не поверишь!» на певец сообщил, что хочет открыть собственную киностудию и попробовать себя в кинематографе.