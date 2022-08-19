Николай Басков заявил о возвращении «Утренней почты»

«Утренняя почта» — одна из старейших телепередачь в России. Программа выходит в эфир с 1974 года и все еще не теряет своей актуальности. Пожалуй, этот ветеран российского телевидения даст фору даже «Полю чудес»! Долго бессменным ведущим «Утренней почты» был Юрий Николаев. Со временем его место заняла Марина Голуб, а ее сменили братья Виталий и Александр Пономаренко. В 2021 году продюсеры предложили Николаю Баскову вести программу. Теперь проект носит название «Утренняя почта с Николаем Басковым». Артист в своем телеграм-канале объявил, что о возвращении «почты» в эфир и предложил поклонникам отправлять свои заявки на знаменитый почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка, 37.