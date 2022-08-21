Солист группы "Корни" был ошарашен подарком

Солист группы "Корни" Алексей Кабанов признался в эфире шоу "Фабрика с Яной Чу", что был ошарашен подарком, который вручили группе за победу в музыкальном конкурсе "Фабрика звезд".
Как сообщил во время вручения подарка композитор Игорь Матвиенко, в чемоданчике находится не "миллион долларов, а намного больше".
"В финале объявляют: "Гребенщикову — квартира". Мы такие думаем: ну, вообще, квартира в Москве. Потом: группе "Фабрика" — автобус. Дальше слышим, как говорят, что за первое место в чемодане намного больше, чем миллион долларов. Мы такие: "Ну все, больше миллиона, мы разбогатели до конца жизни". А там… микрофон", - рассказал Кабанов.
По его словам, ошарашенным участникам группы пришлось еще и отыгрывать, что они рады. Матвиенко тогда заявил, что это тот самый микрофон, в который начинали петь первые победители телешоу и с помощью которого будут записаны новые хиты "Корней". Ранее Алексей Кабанов ответил на слухи о романе с коллегой по проекту — Марией Алалыкиной.