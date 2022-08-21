Солист группы "Корни" был ошарашен подарком

"В финале объявляют: "Гребенщикову — квартира". Мы такие думаем: ну, вообще, квартира в Москве. Потом: группе "Фабрика" — автобус. Дальше слышим, как говорят, что за первое место в чемодане намного больше, чем миллион долларов. Мы такие: "Ну все, больше миллиона, мы разбогатели до конца жизни". А там… микрофон", - рассказал Кабанов.