Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение

«У меня специализация по народам Севера. (...) Во время учебы в университете у меня были экспедиции в Усть-Ордынский Бурятский округ, на Сахалин и на Чукотку. Причем это были не просто поездки, а это были экспедиции, то есть ты там живешь, ты там общаешься, ты там проводишь довольно много времени», — добавил он.