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2 часа назад

Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение

Lenta.ruиещё 2

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин вспомнил, как началась его карьера на телевидении. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», запись которого доступна на YouTube, журналист заявил, что попал на ТВ по объявлению.

Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Шейнина, в середине 1990-х годов он увидел в газете объявление о том, что в программу «Бесконечное путешествие» канала РТР (ныне — «Россия 1») требуется ведущий, и решил сходить на кастинг.

«Я увидел это объявление, что если вы любите путешествовать, если вы любите рассказывать истории, (...) я подумал, что это все про меня, и пошел туда», — рассказал он.

Как отметил Шейнин, он решил пойти на кастинг, потому что в тот момент работал антропологом и много путешествовал по северной части России.

«У меня специализация по народам Севера. (...) Во время учебы в университете у меня были экспедиции в Усть-Ордынский Бурятский округ, на Сахалин и на Чукотку. Причем это были не просто поездки, а это были экспедиции, то есть ты там живешь, ты там общаешься, ты там проводишь довольно много времени», — добавил он.

В итоге Шейнина взяли не ведущим, а сценаристом шоу.

ТВ,Артем Шейнин,Первый канал,
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